Niente fondi Pnrr per la ‘cittadella dello sport’ a Venezia | grazie a Italia Nostra evitato un progetto per nulla sostenibile

(Di lunedì 8 maggio 2023) Creare una nuova città, una vera e propria “Nueva Mestre”, sulla costa della Laguna di(la gronda lagunare) è stato il vero e proprio “sole ingannatore” – citando Nikita Mikhalkov – delle Giunte di sinistra che hanno governatofino al 2014. E proprio nel 2014, l’annus horribilisscandalo del Mose e delle dimissioni del sindaco Orsoni, il sogno si è realizzato: nasceva il nuovo PAT (Piano di Assetto del Territorio) e con esso il “Quadrante di Tessera”, con 100 ettari di nuove edificazioni nella incontaminata gronda lagunare nord. Tuttavia fra il dire e il fare c’è di mezzo… E trovare i finanziamenti privati per realizzare tutto questo ben-di-dio edificatorio non è stato facile. Si è cominciato con la CittadellaSport, che avrebbe dovuto trainare tutti gli altri investimenti, fra cui ...

Da pochi giorni è stata avviata una raccoltaspecifica dalla scuola di musica, che in poche ... Dicono che sono venuti a suonare ai campanelli ma io non ho sentito. Ci siamo resi conto ...Si chiama progetto Gol, Garanzia occupabilità lavoratori: 4,4 miliardi da spendere entro il 2025, più 500 milioni daiReact Eu. Mai vistodel genere. In cambio l'Ue ci chiede di aiutare ...Bocciato due volte, a un liceo scientifico perscientifico. Studiavo altro: quello che mi ... Volete una prova C'è chi propone di usare idel Pnrr, destinati alla transizione ecologica, ...

Niente fondi Pnrr per la ‘cittadella dello sport’ a Venezia: grazie a Italia Nostra evitato un… Il Fatto Quotidiano

"La bimba era sul fondo della piscina, me la sono ritrovata tra le mie gambe ... ed educatrice – Ho provato a darle due schiaffi per vedere se si riprendeva, ma niente, allora abbiamo cominciato ...L’Ue ci dà soldi per trovare un posto a 3 milioni di senza lavoro. Per 800 mila serve un corso, ma finora ne sono partiti pochi. A crescere sono solo gli enti che ricevono i fondi comunitari. Leggi l' ...