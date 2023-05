Nibali | «Del pubblico mi sono accorto solo all’ultimo Giro | prima ero concentrato solo su me stesso»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista Vincenzo. Il suo primo giorno ald’Italia risale al 12 maggio 2007 quando, 22enne, scattò assieme ai compagni della Liquigas dalla pedana della cronosquadre dell’Isola della Maddalena in direzione di Caprera, in una delle partenze più spettacolari della storia della corsa rosa. La Liquigas vinse la tappa e tre settimane dopo il suo capitano, Danilo Di Luca, portò a casa il Trofeo Senza Fine. Nelle undici edizioni delcui ha partecipato senza mai ritirarsi,ne ha percorso 38.019 chilometri suddivisi in 231 tappe (vincendone sette), scalando 530 salite, arrivando due volte primo, due secondo e due terzo. Lo scorso ottobresi è ritirato. Gli chiedono della gioia di vincere due Giri d’Italia, come Girardengo, Anquetil, ...

... ha distratto momentaneamente la folla dal suo tifo sfegatato, mettendo tutti d'accordo: Vincenzo, Lo Squalo dello Stretto , due volte vincitoretrofeo senza fine. "Per me il Giro d'Italia ...... una prova fortemente sostenuta da Giancarlo Amarù, dal vice presidenteComitato Regionale Siculo Nunzio Uccellatore e da Lillo la RosaTeam. Saranno presenti in gara, tra gli altri, ...Il presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo a Ortona per la prima tappaGiro d'Italia, la crono vinta dal campionemondo in linea Remco Evenepoel. "Il belga è stato strepitoso, ancheera impressionato. E che spettacolo l'Abruzzo! Il Giro riempie il cuore, un giorno vorrei seguire tutte le tappe, dalla ...

Remco Evenepoel mantiene la maglia rosa del Giro d'Italia 2023 dopo l'arrivo in volata a San Salvo nella seconda tappa. Una caduta a 3,5 chilometri dal… Leggi ...