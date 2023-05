Neonato piange e il padre gli da un pugno | la madre lo denuncia | polizia sequestra video

Napoli,preso a pugni e morsi dal padre Il piccolo, ha pianto per la prima volta durante la notte, ha scritto il giornalista. Così la coppia si reca in salone, dove era già posizionata la ...Napoli, papà picchia il figlioperché: la denuncia della mamma Secondo il racconto emerso, ilnon smetteva di piangere e, mentre la mamma era in bagno, il padre per zittirlo lo ...Si legge sul profilo del parlamentare dei Verdi: "Il bambino, unnon smette di piangere e così, mentre la mamma è in bagno, il padre, per farlo zittire, prende il piccolo a pugni, pizzichi e ...

Neonato piange, il padre lo prende a pugni: il video acquisito dalla Squadra Mobile di Napoli Fanpage.it

Incredibile vicenda raccontata da un giornalista e riportata da un parlamentare, che invocano l'intervento dei servizi sociali.Acquisito dalla Polizia il video, girato in un’abitazione di Pianura, Napoli Ovest, che riprende i maltrattamenti di un uomo sul figlio di 5 mesi ...