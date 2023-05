(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) – Al via azioni concrete della Regione per risolvere l’annoso problema deldei. Il, infatti, è maglia nera nei tempi di attesa. Tra visita medica e dimissioni presso un reparto di ricovero per acuti trascorre, infatti, quasi un giorno: 22 ore per la precisione, cioè 1.340 minuti (con punte di 46 ore, 2.794 minuti),una media nazionale di 9,5 ore, ele 8 ore previste dalle ‘Linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero’. La Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca ha approvato un pacchetto di delibere nell’ambito del “Progetto sperimentale gestionedei” per rendere disponibili nuovi posti letto, articolati per diverse ...

Da oggi partirà anche la Centrale operativa, modello protezione civile, che avrà sotto controllo in maniera organica tutta la situazione dei posti letto. 'Sono lieto di questa prima ...Ultima settimana di campagna elettoraleper le elezioni di domenica e lunedì, con la provincia di Roma e Latina protagoniste indiscusse di sfide politiche in comuni importanti come Latina, Fiumicino, Aprilia (i tre maggiori per ...... partita dalle politiche e poi riaffermata alle Regionali di Lombardia,e Friuli (con uno ...centrosinistra, invece, lo schema di 'campo largo' fatica a prendere corpo. Pd e 5 Stelle arrivano ...

Nel Lazio oltre 22 mln contro il sovraffollamento dei pronto soccorso Adnkronos

RASSEGNA STAMPA - Tre sconfitte nelle ultime quattro. Serve una svolta per riaddrizzare questo finale di stagione. La Lazio è in piena corsa Champions ma ha bisogno di alzare i giri del ...Mentre tutta Italia fa i conti con la siccità, le acque del lago di Vico non possono essere utilizzate come potabili per i residenti di Caprarola e Ronciglione, in provincia di Viterbo e, periodicamen ...