Nba | ' rissa' a bordo campo tra Jokic e il patron dei Suns Si accapigliano per prendere la palla

(Di lunedì 8 maggio 2023) Polemiche in Nba per la "quasi" atra la stella dei Denver Nuggets, Nikola, ed il proprietario dei Phoenix, Mat Ishbia, durante la gara 4 delle semifinali di West ...

Polemiche inper la "quasi" a bordo campo tra la stella dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, ed il proprietario dei Phoenix Suns, Mat Ishbia, durante la gara 4 delle semifinali di West Conference. Il ...Polemiche inper la 'quasi' a bordo campo tra Nikola Jokic e il proprietario dei Suns, Mat Ishbia , durante la gara 4 delle semifinali di West Conference tra Phoenix e Denver. Il campione serbo, nel ...Oltre a unascatenata sul finire del terzo quarto, alla serataccia dei Knicks si aggiunge ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiI VIP ai playoff: Koke e Griezmann a ...

Nba: 'rissa' a bordo campo tra Jokic e il patron dei Suns Agenzia ANSA

Polemiche in Nba per la “quasi rissa” a bordo campo tra Nikola Jokic e il proprietario dei Suns, Mat Ishbia, durante la gara 4 delle semifinali di West Conference tra Phoenix e Denver. Il campione ser ...Polemiche in Nba per la "quasi rissa" a bordo campo tra la stella dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, ed il proprietario dei Phoenix Suns, Mat Ishbia, durante la gara 4 delle semifinali di West Conferen ...