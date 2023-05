Nba Playoffs 2023 | Harden formato MVP trascina i Sixers | serie sul 2-2 contro i Celtics

(Di lunedì 8 maggio 2023) I Philadelphia 76ers vincono una partita al cardiopalma con il punteggio di 116-115 dopo un overtimei Bostone impattano sul 2-2 nella. Una sfida dominata per tre quarti e mezzo dai padroni di casa prima della rimonta di Tatum e compagni, che nei minuti decisivi dei regolamentari assaporano anche la possibilità di salire sul 3-1. L’MVP di serata, ovvero James, però non è d’accordo ela contesa ai supplementari. La squadra ospite va ancora avanti, una tripla di Tatum a 38? dalla fine gli regala un cuscino di due punti, ma è sempre il numero 1 deia siglare la tripla della vittoria dall’angolo. Alla fine sono 42 i punti per il ‘Barba’, conditi da 8 rimbalzi e 9 assist. Embiid ne mette 34 con 13 rimbalzi. Ainon ...

... e darebbe una indispensabile iniezione di autostima ai giocatori in vista dell'inizio dei. quarantacinquesima scelta al Draftdel 2015, ma l'americano non sarà della partita in seguito ...Si inizi ad entrare nel vivo di questo primo turno di playoff, con una nottata con ben tre 'Elimination Games'. Il responso Gli Atlanta Hawks sopravvivono e ...maiuscola di questidi Devin ...Weekend molto intenso per quanto riguarda i play - off2022/2023 , con i quarti di finale ormai al giro di boa. L'unica squadra che si è già assicurata il passaggio del turno sono i Philadelphia 76ers, ma a breve verrà emulata da altre franchigie. Chi ...

NBA Playoffs: Gara 3 per Heat-Knicks e Lakers-Warriors Sportando

Due gare-3 nella notte NBA e dominio assoluto dei padroni di casa. I Los Angeles Lakers e i Miami Heat si portano sul 2-1 nelle loro rispettive serie Playoff dopo aver sconfitto nettamente i Golden St ...In copertina: Anthony Davis durante Gara 3 tra Lakers e Warriors alla crypto.com Arena. (Keith Birmingham, Pasadena Star-News, SCNG) Terzo atto della serie tra Los Angeles Lakers e Golden State… ...