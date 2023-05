NBA | Playoff 2023 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ilcon idiledeidi NBA. Sedici squadre, otto per entrambe le conference, si contenderanno il prestigioso titolo. Ad Est, troviamo Milwaukee Bucks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Ad Ovest, invece, le squadre qualificate sono Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e Golden State Warriors. Ecco tutti iaggiornati, con le gare che saranno al meglio delle sette sfide. IL TABELLONE DEIILDEIEASTERN CONFERENCE SECONDO TURNO (5) New York Knicks – (8) Miami Heat ...

a cui non basta il massimo in carriera aida 53 punti di Nikola Jokic. Il due volte MVP è ...I Suns sono vivi e nonostante l'assenza di Chris Paul tirano fuori dal cilindro una prestazione offensiva da applausi e superano i Nuggets 129 - 124 in gara - 4 pareggiando così la serie. Una partita ...Kevin Durant e Devin Booker segnano 36 punti a testa e pareggiano i conti nella serie contro i Denver Nuggets, a cui non basta il massimo in carriera aida 53 punti di Nikola Jokic. Il due volte MVP è protagonista di un parapiglia con il proprietario dei Suns Mat Ishbia, con una gomitata che gli costa un fallo tecnico. Nella serata italiana ...

Nella notte italiana di oggi si sono giocate due partite dei playoff della stagione 2022-2023 di NBA . Philadelphia 76ers e Phoenix Suns erano chiamati a sfruttare il fattore campo, mentre Boston Celt ...Le stelle dei Suns combinano per 72 punti e piegano i 53 punti del fuoriclasse serbo per pareggiare la serie. Eroico Harden per Philadelphia ...