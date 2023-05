NASCAR Cup Series | Kansas | Hamlin supera Larson e vince all’ultimo giro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dennysvetta innellaCup. Il #11 di Gibbs Racing si impone per la prima volta in stagione, la terza in carriera nella ‘AdventHealth 400? diventando il piùnte di sempre in questo specifico evento. Il 42enne festeggia dopo una lunghissima bagarre contro Kyle, sconfitto nel cuore dell’ultimo. La partenza è stata da subito scoppiettante con un duello al comando tra Ross Chastain (Trackhouse Racing #1/Chevy), Kyle(Hendrick Motorsports #5/Chevy) e Tyler Reddick (23XI Racing #45/Toyota). Questi ultimi due entreranno subito in contatto nel quarto passaggio, la riconoscibile auto #5 ha avuto la peggio finendo in testacoda davanti alla tribuna principale. La strategia è successivamente diventata ...

Ryan Newman tornerà al via della NASCAR Cup Series in una serie di gare selezionate a partire dal prossimo appuntamento di Darlington, quello che tradizionalmente ha un'atmosfera vintage con ...