Napoli | Spalletti nel post Fiorentina | “È proprio vero che Napoli è la città dei miracoli”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le abbaglianti luci dello stadio in festa hanno illuminato l’Italia intera. Così ilha festeggiato la conquista del suo terzo Scudetto, accompagnata dal calore che il Maradona, illuminato di azzurro cielo, ha saputo infondere nei suoi campioni d’Italia. La vittoria contro ladegli uomini di Vincenzo Italiano, messa a segno grazie al rigore trasformato in gol al 74? dall’eroe dei campani, Victor Osimhen, ha reso incontenibile il pirotecnico spettacolo azzurro. Esultanza Osimhen,Un esplosione di gioia chetutta non aspettava altro che celebrare, dopo una stagione a dir poco impeccabile come quella che gli azzurri guidati dal tecnico Lucianohanno sapientemente saputo condurre sul campo della Serie A. Ed è ...

