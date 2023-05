Napoli-Spalletti | clamoroso addio? Cosa filtra

'De Laurentiis deve tenersi Giuntoli, che è molto bravo, e. Sono due campioni, perderli sarebbe un peccato'. Così Corrado Ferlaino, presidente delche vinse i primi due scudetti con Diego Armando Maradona, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai ...Calcio- Corrado Ferlaino , ex presidente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione 'Radio Anch'io' in onda sulle frequenze di Radio Rai. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: CalcioNapoli24.it è stato ...Leggi Anche, dubbi sul futuro diIl punto è proprio questo: non dovremmo più accettarlo . A Bergamo, l'arbitro Doveri ha correttamente sospeso la gara alla prima avvisaglia, ma poi ...

L'ex calciatore Davide Bombardini, nel corso della sua intervista, ha parlato anche della sfida tra il Napoli e la Fiorentina.Il cantante dall'identità misteriosa celebra il terzo scudetto della squadra partenopea con un medley emozionante ...