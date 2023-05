Napoli | Spalletti a pranzo da Mimì alla Ferrovia con la maglia di Maradona

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lo scudetto in tasca - quasi in petto - enel cuore. Lucianoaveva detto di volersi godereora ed è stato di parola: nel primo dei due giorni liberi è partito...

Uno scudetto stravinto, quello deldi Luciano, capace di dominare il campionato portando a casa l'obiettivo con cinque giornate d'anticipo. Un risultato eccezionale, come sottolineato dal ministro della cultura ...: nuovo ds e conferma- Aurelio De Laurentiis e Luciano, come rivelato da che si incontreranno nei prossimi giorni per prendere una decisione definitiva sulla ...'Non lo so… posso parlare col mio avvocato, ha ribattutosempre più infastidito., esplode il Maradona: Osimhen su rigore stende la Fiorentina

NAPOLI - Antonio Petrazzuolo, dir. di "Napoli Magazine", è intervenuto a TG di QSVS su Telelombardia, programma condotto da Jessica Tozzi e Dodo Longhi: "Il Napoli ha vinto una gara non semplice contr ...Il fondatore della Web Agency SocialCom Italia, figlio dello storico presidente dei primi due tricolori partenopei, ha snocciolato i numeri da record scaturiti dal trionfo dei neo Campioni d'Italia ...