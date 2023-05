Napoli | Simeone | “Ogni giorno mi innamoro sempre di più di questa città”

Si era travestito invano con cappellone ed altri addobbi ma Diegoè stato riconosciuto subito a, dove ieri ha assistito alla gara con la Fiorentina per festeggiare lo scudetto del figlio Giovanni. Parlando alla Gazzetta il Cholo ha toccato anche il ...Voisolo scudetti "unici": lei alla Lazio, Giovanni al'Vero. E ora viene il difficile. Perché se ti chiami Real Madrid, Psg o Bayern Monaco è normale confermarsi vincendo. Invece in ...Luccicano gli occhi del Choloin tribuna al Maradona. In tre giornigli è entrata nel cuore: 'Ero venuto sempre da avversario al San Paolo, ma mai avevo girato la città da turista e sono rimasto affascinato. Questa ...

La Repubblica si è soffermata sull'emozione provata da Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e padre di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, nell'essere allo stadio Diego Armando Ma ...Parla l'attaccante del Napoli che rivela un retroscena che coinvolge il Cholo, presente al Maradona per la festa scudetto ...