Napoli | Politano | Con i tifosi siamo una cosa sola

(Di lunedì 8 maggio 2023) Matteo, attaccante del, tramite il proprio account Instagram ha dedicato un messaggio alla tifoseria partenopea. Queste le sue parole: "Tra noi e voi non c'è separazione.una. Molte volte siete stati il dodicesimo uomo in campo, per una volta sono un ragazzo con una bandiera in mano. Uno come voi. Per il, per questra squadra unica".

Ultime notizie- Matteo Politano ha voluto postare le immagini della festa scudetto post-Fiorentina, con un messaggio davvero toccante via Instagram

Napoli-Fiorentina, i convocati di Spalletti: c'è Politano, una sola (importante) assenza AreaNapoli.it

Uno come voi. Per Napoli, per questa squadra unica", scrive su Instagram l'attaccante azzurro Matteo Politano all'indomani della festa scudetto allo stadio Maradona.