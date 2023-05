Napoli | Pavarese | “Traguardo incredibile | lavoro eccezionale di Spalletti sui giocatori”

(Di lunedì 8 maggio 2023) I grandi festeggiamenti per la conquista del terzo scudetto, iniziati dopo il pareggio alla Dacia Arena contro l’Udinese, da parte deldi Lucianonon sembrano destinati fermarsi. L’ex direttore sportivo azzurro Gigi, intervistato a 1 Football Club, ha commentato il momento di grande euforia della tifoseria partenopea: “Finalmente abbiamo raggiunto questo, sembrava volesse non arrivare mai! Ieri ho assistito alla gara con un tale disinteresse, era surreale. È una festa destinata a durare sino alla celebrazione dell’ultima di Serie A”. GigiL’ex dirigente delha poi così proseguito: “non è la città dei miracoli. Il nostra è un capoluogo di cittadini devoti, soprattutto al ...

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi, ex direttore sportivo del. "Scudetto Non ci sono più aggettivi Finalmente siamo arrivati al raggiungimento di questo obiettivo, sembrava non arrivasse mai! Ieri ho visto la partita ...Gigi, ex direttore del, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Una marcia trionfale quella degli azzurri 'Non ci sono più aggettivi... ...Notizie Calcio- A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi, ex direttore sportivo del: 'Sto vivendo benissimo questo periodo, ma io sono stato privilegiato a vincere due scudetti da dirigente del. Questo da tifoso, devo dire, è ancora ...

Pavarese: "Napoli non è la città dei miracoli, ma una città capace di ... 100x100 Napoli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli. “Scudetto Non ci sono più aggettivi… Finalmente siamo arrivati al ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli: Una marcia trionfale quella degli azzurri “Non ci sono più aggett ...