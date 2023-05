Napoli | neonato non smette di piangere | il padre infierisce su di lui con morsi e pugni Una telecamera lo inchioderebbe

(Di lunedì 8 maggio 2023) La vicenda che arriva da Pianura (), qualora confermata da denuncia e indagini conseguente, mette i brividi. A renderla nota sul suo profilo Facebook, il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che la riassume così: «Il bambino, un, nondi. E così, mentre la mamma è in bagno, il, per farlo zittire, prende il piccolo a, pizzichi e. Come si vede dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza fatte installare nella stanza». Quelle immagini, inutile dirlo, ora stanno facendo il giro del web…, ilnondi: ilsul piccolo cone ...

. A Pianura () undi cinque mesi è stato preso a pugni e morsi dal proprio padre. Il piccolo non smetteva di piangere. La violenza si è consumata in pochi minuti, mentre la mamma del piccolo Federico ...preso a pugni e morsi dal padre Il piccolo, ha pianto per la prima volta durante la notte, ha scritto il giornalista. Così la coppia si reca in salone, dove era già posizionata la ...A Pianura () undi cinque mesi è stato preso a pugni e morsi dal proprio padre. La motivazione Il piccolo non smetteva di piangere . La violenza si è consumata in pochi minuti, mentre Romina, la ...

Napoli, il neonato non smette di piangere: "Il padre lo prende a morsi e pugni" La Repubblica

Acquisito dalla Polizia il video, girato in un’abitazione di Pianura, Napoli Ovest, che riprende i maltrattamenti di un uomo sul figlio di 5 mesi ...Morto un neonato, dramma alle porte di Roma. Un bimbo di appena due mesi è stato trovato senza vita nella culla dai genitori la notte del 7 maggio scorso ad Artena, in provincia di ...