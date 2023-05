Napoli | la grande stagione porta nuovi introiti | ecco quanto ha guadagnato il club

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 8 maggio 2023) La fantasticadelculminata con la meritata vittoria del 3° scudetto, raggiunto dopo ben 33 anni di attesa, e una formidabile corsa in Champions League spenta ai quarti di finale dal Milan verrà indubbiamente ricordata negli anni a venire. Oltre al lato tecnico e sportivo la conquista del titolo e il percorso in Europa porterà benefici non indifferenti alla società partenopea. Anche dal punto di vista economico l’annata delpotrà considerarsi eccellente. La conquista del tricolore ha spezzato un’egemonia durata 22 anni, la Roma l’ultima a riuscirci, in cui il titolo di campione d’Italia era terra di conquista per le città di Milano e Torino. Con Inter, Milan e Juventus razziatrici di titoli, stavolta sorprese dalche aveva sfiorato l’impresa in altre occasioni. La rottura di questa ...