Klaus Davi, da anni impegnato nel raccontare le mafie, si era recato a Ponticelli per realizzare un servizio sullache infuria nella zona est di. Il giornalista era riuscito a ...Davi , come lui stesso ha reso noto, si era recato Ponticelli per realizzare un servizio sullache insanguina la zona est di. Intercettato fuori casa, era riuscito anche a parlare con ...Ovviamente ancora non sono state escluse altre ipotesi, considerando che la camorra nel quartiere orientale diè storicamente fluida con alleanze imprevedibili, a volte tra nemici in nome ...

Napoli, la faida di Ponticelli: killer in discoteca a Coroglio, una finta rissa per uccidere l'affiliato ilmattino.it

Attorno alle 13 di ieri presso il rione Fiat di Ponticelli Francesco De Martino si è reciso l’avambraccio destro davanti al giornalista Klaus Davi ‘per protesta’. All’episodio hanno assistito divers ...Blog Calciomercato.com: Napoli campione, evviva il Napoli! Un po' come " vive le roi sans la taille". Viva il re senza le tasse! Eh si, perché di tasse ne stiamo ...