Napoli | il significato dello scudetto al contrario | è un messaggio in codice

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ilcontinua la festaed i tifosi sono sempre più in delirio per la squadra di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono scesi in campo al ‘Maradona’ contro la Fiorentina e la sfida del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Osimhen su calcio di rigore. I tifosi azzurri sono stati protagonisti di una coreografia mozzafiato e il colpo d’occhio del ‘Maradona’ è stato bellissimo. I calciatori si sono scatenati e la festa è destinata ad andare avanti fino al termine del campionato. Foto di Cesare Abbate / AnsaIl casoalNon è passato inosservato il tricolare capovolto esposto in Curva B al ‘Maradona’, durante la partita del campionato di Serie A contro la Fiorentina. In alto e in basso sono stati esposti due striscioni: “bottino ...