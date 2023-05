Napoli ha vinto con volti e facce di nazionalità diverse

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 maggio 2023) Immerso in unafestante, pirotecnica tra il cielo e la terra, mi torna in mente, in un primo momento, “Morte di un matematico napoletano” e quel Caccioppoli che Martone seppe proporci, sovrapponendo la sua inquietudine a quella della città; contrapponendo il genio alla stucchevole prosopopea su. Era il 1992 l’anno in cui si apriva una finestra sull’abisso. L’anno in cui Maradona se ne andò e la città veniva sempre proposta come una cartolina da tirare a lucido ma con fotografi distanti dalla realtà. Così come in questi giorni, cosi come in questi mesi, così come in questi anni. Di tutto si è detto su questo scudetto tranne che è stato rivelatore di una nuova forma concreta di verità:è finalmente sé stessa senza paura di apparire qualcos’altro.imbottigliata in un pregiudizio, coperta da una ...