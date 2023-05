Napoli | Giuntoli sibillino | il futuro resta un’incognita

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo il pareggio ottenuto sul campo dell’Udinese che aveva già regalato aritmeticamente lo Scudetto, nell’ultima sfida trae Fiorentina gli azzurri sono tornati alla vittoria festeggiando così davanti ai propri tifosi il tricolore. Mattatore della gara il solito Osimhen che ha steso i viola, ma durante la festa al termine della partita i nodi relativi aldi alcune pedine importanti dell’organico non si sarebbero ancora sciolti. Infatti, in base alle dichiarazioni rilasciate, fra tutti il dsavrebbe sviato l’argomento di un possibile addio a fine stagione.dribbla i rumors In unfestoso per la vittoria sulla Fiorentina starebbe continuando a tenere banco la questione relativa aldel ...

Infine Cristiano, direttore sportivo che ha costruito la squadra trionfante della stagione. vincere e vincere ancora' ha risposto che 'con Aurelio alla guida ilnon avrà mai problemi'......non possiamo considerare che purtroppo ci sono alcuni che cominciano ad "avvelenare i pozzi" contribuendo a far aleggiare suluna aria strana di smobilitazione. Già danno per sicuro...Calcio- Come si legge sul sito di Sportitalia il futuro di Cristianoè sempre più lontano da. La Juventus l'ha messo in pole per ripartire con un progetto diverso rispetto agli ultimi anni. Chi prenderà il suo posto nell'organigramma del club di Aurelio ...

Napoli, Giuntoli: "Non preoccupatevi del futuro, sono anni che..." Corriere dello Sport

Corrado Ferlaino, presidente dei primi due scudetti del Napoli, ha raccontato, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, le sue sensazioni dopo il ...Sound on. Audio in presa diretta. Ritocchi in studio non ce ne sono. È il bello della diretta. Sono le 21.21. I 50mila di Fuorigrotta aspettano solo lui. È l'ultimo dei calciatori a percorrere la pass ...