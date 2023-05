Napoli-Fiorentina | il gol di Osimhen dalla Curva B | emozione doppia – VIDEO

Grande Festa a Brescia post match... c'è una folla straripante che assedia lo stadio: almeno diecimila persone che non sono riuscite a trovare il biglietto per. E la scena si replica in ogni piazza, in ogni strada ...Luciano Spalletti non usa giri di parole e di fatto lascia intendere che il suo futuro sulla panchina delè a rischio. Dopo il match con laha usato parole piuttosto criptiche per definire quel che sarà della sua avventura sotto il Vesuvio : 'Il mio futuro Non ci sono problemi. Loro ...

L'ha decisa Osimhen dal dischetto su un episodio, ma la partita fra la squadra neocampione d'Italia, il Napoli di Spalletti, e la Fiorentina di Vincenzo Italiano sul campo ha detto altro. Giusto ...Nessun problema fisico per Dodo. Tranquillizza così Firenzeviola: “Nulla di preoccupante per Domilson Dodò dopo il cambio effettuato da Vincenzo Italiano all’intervallo della sfida tra Napoli e ...