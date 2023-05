Napoli | fari puntati a centrocampo | Zielinski vuole restare

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ormai l’obiettivo primario dello Scudetto per ilè arrivato al termine di una cavalcata entusiasmante, tuttavia adesso i partenopei si troverebbero già a lavoro in vista della prossima stagione. Tra i tanti nodi da sciogliere ci sarebbe anche quello legato al futuro del centrocampista azzurro Piotrcon la dirigenza campana ancora indecisa sulle mosse da attuare. Ora, però, come riporta Calciomercato.com il mediano polacco avrebbe fatto la sua scelta e sarebbe disposto a rimanere coi neo campioni d’Italia. Gol-Udinesepunta il rinnovo Nonostante ilabbia già scovato i sostituti di Piotr, ci sarebbe un novità riguardo il futuro del centrocampista polacco. L’ex giocatore ...

Con il pareggio conquistato a Torino e il ko della Fiorentina a, i biancorossi agganciano l'... I, però, nei prossimi giorni saranno puntati nuovamente su Palladino . Le voci, insistenti, ...... abbiamo trovato fissa in corsia di sorpasso una Panda, Marietto era alla guida, faceva i, ... Ecco,è anche questo, una serie di modi di dire assolutamente perfetti, non c'era altro modo per ......all'insegna dei sogni dell'epoca di Mondonico per colorare una vigilia del big match aspenti ... Aintanto è tempo di festeggiamenti per uno storico scudetto: "Non possiamo che fare i ...

Ruba fari e computer da vettura, poi sperona auto dei vigilantes: denunciato ilmattino.it

Cosa succede solitamente ai figli delle donne ammazzate Nulla, vengono dimenticati. Da un anno, quattro progetti nazionali finanziati da Con i Bambini puntano a modificare questa situazione. In Campa ...Giuramento di Ippocrate: l'appuntamento per poco meno di 700 giovani medici e odontoiatri napoletani freschi di laurea è per stamattina alle 10 al Teatro Augusteo. Ospiti in sala anche ...