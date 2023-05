Napoli | Diego Simeone su Osimhen | “É un attaccante fortissimo”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 8 maggio 2023) In occasione della sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, tenutasi lo scorso 7 maggio in quel delArmando Maradona, e valevole per la 34ª giornata di Serie A, ilcapitanato da Luciano Spalletti ha ottenuto la sua prima vittoria da neo-campione d’Italia, al culmine di una stagione a dir poco trionfale, grazie al 23° gol in campionato realizzato da Victor, ormai divenuto pedina a dir poco fondamentale all’interno dello scacchiere azzurro. Fra i tanti ospiti d’onore presenti in quel delArmando Maradona, per il match contro la Viola, vi era anche l’attuale tecnico dell’Atletico Madrid– con un passato anche sulla panchina del Catania – padre di Giovanni, arrivato nella scorsa finestra del mercato estivo ...