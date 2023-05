“Napoli colera” | aggrediscono tifoso azzurro in auto con i figli e lo picchiano

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sta facendo il giro del web la storia di unnapoletano originario di Mondragone che a Varese, in Lombardia, è stato accerchiato e picchiato da alcuni ultras varesotti. La notizia – lanciata dalla Prealpina – ha suscitato clamore e indignazione in rete per l’ennesimo episodio di discriminazione nei confronti di un supporterche L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.