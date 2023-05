Napoli campione | la città torna in piazza per la festa scudetto

Una esplosione simile a quella di giovedì scorso quando il pareggio di Udine ha regalato il tricolore al, anche se senza la maxi - isola pedonale. Prossimo appuntamento con i festeggiamenti il ...L'appuntamento cold'Italia per la prima davanti al proprio pubblico in festa e' degno di una premiere a Cannes o di una passerella hollywoodiana. 8 maggio 2023Giusto sottolineare i giorni particolari die del, la poca preparazione riservata a ... anche contro una squadra appenad'Italia. C'erano 60 mila tifosi dentro lo stadio e ...

Napoli campione d'Italia, quanto è dolce la festa dello stadio Maradona ilmattino.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Alla festa scudetto del Napoli al Diego Armando Maradona hanno partecipato molti cantanti: da Clementino a Liberato.