Municipio XV | Meleo-Badaracco M5s | “Finalmente acqua potabile a Giustiniana VIII | presto sopralluogo”

(Di lunedì 8 maggio 2023) “L’ACRUavràl’, con grande soddisfazione dei suoi residenti. Il Consiglio delXV ha infatti approvato all’unanimità la mozione M5S per l’installazione della Casa dell’nel Parco di Veio, nel quadrante via Veientana-via Anna Foà. Un risultato importante, che giunge all’indomani dell’approvazione indel documento che ha permesso alla Giunta Capitolina di inserire nel Piano investimenti 2023-2025 l’impegno per la realizzazione della rete fognaria e l’allaccio all’adduttrice della Crescenza. Nei prossimi giorni verrà effettuato ilper individuare il sito più idoneo a ospitare l’impianto: sarà presente anche il M5S delXV, a conferma ...

Così in una nota Linda, Capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e Irene Badaracco, Capogruppo M5S inXV . MaxCosì in una nota Linda, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina, e Irene Badaracco, capogruppo M5S alXV.Così in una nota congiunta la capogruppo capitolina del M5S Lindae la capogruppo in Idel M5S Federica Festa . Max

Roma, Meleo-Badaracco (M5s): "Gualtieri si sottrae a confronto su ... PPN - Prima Pagina News

Genova. E’ l’aliquota di polizia giudiziaria della polizia locale a indagare sul crollo del controsoffitto all’interno di una classe della succursale della scuola media Barabino, a Sampierdarena, scop ...Oggi viene celebrata la Giornata mondiale della Croce Rossa. "Tolentino rende omaggio a questa istituzione incontrando i rappresentanti del Comitato cittadino con l’intento di esprimere tutta la stima ...