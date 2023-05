Moviola Udinese-Sampdoria | l’episodio chiave del match

(Di lunedì 8 maggio 2023)arbitraledelvalido per la 34esima giornata di Serie A:delladeltra, valido per la 34esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Baroni.DEL

Il match valido per la 34esima giornata di Serie A trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Alla Dacia Arena,e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... Empoli - Salernitana oggi ore 18.30 Volpi (Var: Fourneau)- Sampdoria oggi ore 18.30 Baroni ...L'ex ct azzurro contro l'se l'era presa per una mancata seconda ammonizione ad Arslan e per ... Questi i principali casi da. Al 12' entrata in ritardo da parte di Calhanoglu che, in ...

Udinese-Napoli, moviola: il rigore non concesso a Kvara e il gol annullato a Osimhen Virgilio Sport

Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra Udinese e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena, Udinese e Sampdoria si affrontano nel match valido per la ...La moviola di Napoli-Fiorentina con la direzione di Marchetti e i due rigori per gli azzurri per fallo di Amrabat su Lobotka e Gonzalez su Kvaratskhelia ...