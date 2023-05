Moviola Juve - Atalanta | Doveri perfetto | Soppy | no rigore E su Vlahovic…

(Di lunedì 8 maggio 2023) Capito perché Rocchi lo clonerebbe una decina di volte (ci teniamo bassi) per rimpiazzare altrettanti arbitri CAN? Qualsiasi altro sarebbe uscito con strascichi più o meno pesanti. Al netto del caso - ...

Capito perché Rocchi lo clonerebbe una decina di volte (ci teniamo bassi) per rimpiazzare altrettanti arbitri CAN Qualsiasi altro sarebbe uscito con strascichi più o meno pesanti. Al netto del caso - ...Per Atalanta -l'autorevolezza di Doveri dopo i primi 45' sembra essere stata la scelta giusta da un punto di vista arbitrale, visto l'elevato tasso di intensità e agonismo della gara del Gewiss Stadium. Il ...3 Lunch match di grande interesse per la 34esima giornata di Serie A . A Bergamo va in scena Atalanta -, di seguito l'analisi degli episodi arbitrali. ATALANTA - JUVENTUS h. 12.30 DOVERI BERTI - COLAROSSI IV: LA PENNA VAR: MARINI AVAR: VALERI 32' - Destro di Zapata che lamenta un tocco di mano, ...

Moviola Atalanta-Juve: metro Doveri su Fagioli-De Roon. Soppy, mai rigore Tuttosport

Il direttore aveva spiegato con largo anticipo al serbo come comportarsi di fronte ai cori: eccom come è andata ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...