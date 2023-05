' Mourinho | il Psg accelera | contatti tra Campos e Mendes'

Si infittiscono le voci su un possibile approdo dial. Lo scrive in Francia Rmc Sport, che parla di " accelerazione" per il tecnico portoghese. Secondo l'emittente transalpina, l'allenatore della Roma sarebbe " Interessato ". Ieri ...In Francia sono convinti che ilsia sempre più vicino a José, che in estate dovrebbe lasciare la Roma . In particolare, ne parla Rmc Sport . Ci sarebbe già stato un incontro tra il responsabile del mercato parigino, ...Nonostante la tempra dello Special One ce lo mostri sempre come dinamico, in realtàsarebbe stanco e molto provato da questa esperienza Capitolina e, di conseguenza, un'eventuale ...

Roma, si scalda la pista del Psg per Mourinho. Incontro tra Campos e un emissario La Gazzetta dello Sport

Mourinho lascia la Roma Un top club piomba sul portoghese. Le ultime sul futuro del tecnico Nel giorno di riposo della squadra, Mourinho ha assistito alla partita della Primavera della Roma dove è st ...Secondo la stampa francese il club parigino avrebbe messo in cima alla lista il tecnico della Roma per sostituire Galtier ...