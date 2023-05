Mourinho e la Roma si dicono addio | blitz decisivo | la nuova squadra

Commenta per primo Al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli, Massimo Mauro dice la sua sull' Europa League : 'Spero nella finale- Juve, anche se non hanno un gioco scintillante'.Nella foto: Jose'coach (AS)April 29, 2023 Rome, Italy - ASvs AC Milan - Italian Serie A Football Championship 2022/2023 - Olympic Stadium. In the photo: Jose'coach (AS ..."Il Paris Saint - Germain accelera su José". È l'emittente francese Rmc Sport la prima a rilanciare la notizia. L'attuale allenatore della, in rapporti freddi con la dirigenza giallorossa, potrebbe spostarsi presto sulla ...

Roma, si scalda la pista del Psg per Mourinho. Incontro tra Campos e un emissario La Gazzetta dello Sport

Inno alla Joya, anche se le note sono più sofferte. Quasi drammatiche. La Roma ritrova Paulo Dybala nel momento più importante della stagione, con all'orizzonte una semifinale europea che demarcherà..Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, nel caso in cui Mourinho (corteggiato dal PSG) dovesse lasciare la Roma, il club giallorosso starebbe pensando ad Antonio Conte per la ...