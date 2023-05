Mourinho al Psg | contatto tra Campos e Mendes | il portoghese pronto a lasciare la Roma

(Di lunedì 8 maggio 2023) Josélascia lain estate. Di questo sono convinti in Francia, dove ilpotrebbe allenare il prossimo anno. Secondo...

Anche da questo dipende il futuro immediato della Roma, compreso quello di Mou, di Dybala e di uno come Wijnaldum, se si deciderà di riscattarlo daldovrà ancora fare a meno di Smalling ...del, ndr) ha parlato con l'agente di Jossu un possibile trasferimento a Parigi la prossima ...Secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia il ds delCampos ha già contattato l'agente diper la prossima estate.

Dalla Francia, l'entourage di Mourinho nega i contatti con il Psg ma Mendes tratta Milan News

Il Paris Saint-Germain "accelera per Mourinho" e l'allenatore della Roma che, secondo il sito dell'emittente Rmc Sport, "è interessato ...Il ds del #PSG Campos avrebbe parlato con l’agente dello Special One: secondo #RMCSport, ci sarebbe stata una prima apertura da parte del portoghese in vista della prossima stagione, quando Christophe ...