Motomondiale | GP di Francia 2023 | calendario | programma | orari Guida tv Sky e TV8

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo sette giorni di stop riprende a pieno regime il; il quinto appuntamento della stagione si svolgerà infatti uno delle tappe classiche del, ovvero il Gran Premio di, in scena nel suggestivo circuito della Sarthe di Le Mans. In Moto GP i fari sanno chiaramente puntati su Pecco Bagnanaia, per ora leader del campionato con 87 punti precedendo Marco Bezzecchi con 65 e Brad Binder, l’uomo delle Sprint Race, con 62. In Moto 2 invece al momento are la classifica pilota ci sono Tony Arbolino e Pedro Acosta, entrambi appaiati a 74 punti davanti al terzo della classe Aront Canet. Cortissima invece la graduatoria di Moto3 con Daniel Holgado primi con 59, Diogo Moreira secondo con55 e Ivan Ortolà terzo con 50. Come da tradizione tutte le sessioni del Gran Premio di ...