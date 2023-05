(Di lunedì 8 maggio 2023) Le autorità russe si stanno concentrando suldeitoridall', dalle repubbliche del Tagikistan o'Uzbekistan, per inviarli a combattere in Ucraina, ...

Secondo Radio Free Europe,"offre bonus di assunzione di 2.160 euro e stipendi fino a oltre 3.700 euro al mese. Inoltre, agli immigrati viene offerta una corsia preferenziale per la ...Bruxelles ha finora evitato di prendere di mira la Cina, sostenendo che non ci fossero prove a dimostrare che stesse fornendo armi a. Il pacchetto di sanzioni richiede l'approvazione unanime ...Una legge particolarmente sinistra vieta le 'interferenze straniere' da parte di chiper ... Viktor Yanukovych, accusato di essere 'filo -'. Il regime golpista comprendeva importanti '...

Mosca lavora al reclutamento degli immigrati dell'Asia centrale ... Agenzia ANSA

Le autorità russe si stanno concentrando sul reclutamento dei lavoratori immigrati dall'Asia centrale, dalle repubbliche del Tagikistan o dell'Uzbekistan, per inviarli a combattere in Ucraina, offrend ...Secondo l’Fmi, quest’anno la Russia crescerà più di Germania o Gran Bretagna e come Francia e Italia. Dovrebbe tenere testa, o superare, 4 dei Paesi del G7 che cercano di mantenere e rafforzare le san ...