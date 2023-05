Morto Michele Sica | il 26enne stella del pattinaggio artistico caduto dal balcone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023)all’età di 26 anni, ex campione mondiale junior di: secondo una prima ricostruzione, il ragazzo èda un. Ma quanto acnon è ancora chiaro. La comunicazione è arrivata dalla Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici): “Una notizia che non vorresti mai ricevere e che lascia attonito il mondo dele tutta la nostra Federazione. Ieri, in circostanze tutte ancora da chiarire, è venuto a mancare il campione, appena 26 anni, uno dei migliori atleti azzurri dell’ultimo decennio nella specialità del libero“, si legge nella nota della Federazione.in ...