Morto Filippo Ottoni | Sangiuliano | è stato un assoluto protagonista

(Di lunedì 8 maggio 2023) – “undella storia del cinema italiano e un maestro del doppiaggio”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro(nella foto), apprendendo la notizia della scomparsa, all’età di 84 anni, del regista, sceneggiatore e storico direttore di doppiaggio. Era nato a Cellere, in provincia di Viterbo, nel 1938. “Da direttore del doppiaggio,ha tradotto o adattato oltre 200 pellicole, da Clint Eastwood a Tim Burton, e ha rappresentato con grande successo la categoria da presidente dell’Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinematografici, un’eccellenza del cinema italiano”, ha concluso. (Com/Red/Dire)

Ottoni, regista, sceneggiatore e storico direttore di doppiaggio, è morto ieri, domenica 7 maggio, a Roma. Il 17 maggio prossimo avrebbe compiuto 85 anni. Ottoni ha diretto cinque film

È MORTO a Roma, all'eta' di 84 anni, Filippo Ottoni, regista, sceneggiatore e direttore del doppiaggio: nel corso della sua carriera, aveva tradotto o adattato oltre 200 film. Cordoglio è stato espresso