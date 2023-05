Morta protagonista del Grande Fratello | addio a Monica Sirianni | aveva solo 37 anni

(Di lunedì 8 maggio 2023) Grandissimo lutto per il reality del: una delle sue protagoniste del passato,, èin seguito ad un malore improvviso a soli 37. I familiari, amici e conoscenti della donna sono sotto shock per la dinamica del decesso ed i fan del programma sono sconvolti per quanto accaduto. Il fatto è accaduto venerdì scorso, il 5 maggio.si trovava a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, ed era al bar con alcuni amici: ad un certo punto avrebbe avuto un malore e si sarebbe accasciata, priva di sensi. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma ormai non c’era nulla da fare: a niente è servita anche la corsa in ospedale a Soveria, dove hanno constatato il ...

... Anna Mautone, ènel 2015 a causa di una brutta malattia, lasciando un enorme vuoto nella ...in trasmissioni come ' Uno mattina estate ' e ' La vita in diretta ' ed è stata inoltredi ...Lutto nel mondo della tv: èa 37 anni un'ex concorrente del Grande Fratello , Monica Sirianni , che partecipò all'edizione ... Chi era Monica Sirianni,dell'edizione del Grande ...In studio arrivano anche Pupi Avati e il co -Lodo Guenzi . Il regista racconta il ... Èpoco tempo dopo, già da diversi anni soffriva di una malattia neurologica, ma ha potuto ...

È morta Jung Chae-yul, l'attrice coreana aveva solo 26 anni: si ... Fanpage.it

Christina Applegate ha rinunciato ad una ghiotta possibilità lavorativa in passato e, a seguito del suo rifiuto, la parte è stata assegnata a Reese Witherspoon.Lacey Chabert torna con un nuovo mistero che coinvolge un prestigiatore ed un trucco di magia finito male in Crossword Mysteries Abracadaver, in prima TV su Rai 2.