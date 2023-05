Morta Monica Sirianni | l’ex concorrente del Grande Fratello stroncata da un “malore improvviso al bar” | aveva 37 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023), exdel12, èa 37, mentre si trovava con gli amici in un bar di Catanzaro, la città in cui viveva. Secondo quanto riferiscono i giornali locali che per primi hanno dato la notizia della sua scomparsa, la donna ha accusato un: gli amici che erano con lei hanno subito lanciato l’allarme ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Per lei, però, non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso, per verificare cosa abbia provocato ilfatale., insegnante d’inglese, era salita alla ribalta quando...