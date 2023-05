Morta Monica Sirianni ex concorrente del “GF” di Alessia Marcuzzi | aveva 37 anni

E'Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello dell'edizione 2011/2012. Nella tarda serata di venerdì 5 maggio, secondo le prime ricostruzioni, mentre si trovava insieme a un gruppo di ...La 37enne ha avuto un malore improvviso. Ancora da accertare le cause del ...La relazione con Fabrizio Conti All'interno della Casaha iniziato una storia d'amore con Fabrizio Conti, per il quale ha lasciato il suo fidanzato dell'epoca, Diego Bevilacqua. La loro storia ...

Monica Sirianni, morta ex concorrente del Grande Fratello: malore fatale a 37 anni ilmessaggero.it

ROMA - Un improvviso malore, la corsa disperata in ospedale e, infine, la morte. È scomparsa a 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente del ...Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello, è morta a 37 anni. Aveva partecipato all’edizione 2011/2012 del reality show di Canale5, all’epoca condotto da ...