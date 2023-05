Morandi canta al Senato  E Meloni intona “Fatti mandare dalla mamma”

AGI/Vista - Gianni"C'era un ragazzo che come me Amava i Beatles e i Rolling Stones" in occasione del suo concerto al Senato per i 75 anni dalla prima seduta.AGI/Vista - Gianniha animato la cerimonia per i 75 anni della prima seduta al Senato. Ecco l'esibizione di "Caruso".Con 'Un mondo d'amore', uno dei successi di Giannipiù amati dal pubblico, è iniziato nell'Aula del Senato il concerto dello stessoper i 75 anni del Senato della Repubblica. 'L'emozione c'è', ha confessatosubito dopo il primo brano, ricordando come quando nel 1948 si tenne la prima seduta del Senato lui 'aveva ...

Morandi canta la sua canzone pacifista al Senato: "Non c'è censura, siamo in un Paese libero" RaiNews

(Adnkronos) - "8 maggio. L'aula del Senato si è svuotata, le voci, la musica, gli applausi si sono spenti, l'emozione ha lasciato tracce nel nostro cuore…". Inizia così il post di Gianni Morandi che o ...