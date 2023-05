Monza-Napoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 maggio 2023) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Entrambe le squadre hanno raggiunto i loro obiettivi, con i brianzoli che hanno archiviato la salvezza in anticipo, mentre i partenopei hanno conquistato il titolo.si giocherà domenica 14 maggio 2023 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium.: LE(3-4-2-1): Di Gregorio, Caldirola, Pablo Mari, Marlon, Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto, Pessina, Mota, Caprari. All. Palladino(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhami, Kim, Oliveira, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskelia. All. SpalettiIN TV Il match sarà visibile in diretta ...