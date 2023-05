(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – E’ilnel ‘Maxiprocesso di Caltanissetta’ sul cosiddetto Sistemache vede alla sbarra politici, imprenditori, forze dell’ordine, ma soprattutto l’ex potente presidente degli industriali siciliani Antonello, già condannato in un altro processo per corruzione. Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta Francesco D’Arrigo oggi, nel corso dell’udienza, ha annunciato che “da ora in poi” si terranno “quattro udienze al mese, tutte concentrate di lunedì”. Intanto, la prossima udienza si terrà venerdì prossimo, poi un’altra si terrà il 15 maggio e un’ulteriore udienza è prevista per il 29 maggio. Un modo per riuscire alache incombe su alcuni imputati. Sempre oggi è ...

... si tratta di due hypersuv, una sportiva daomologata per la strada e due barchette. FAMILY ... Le portiere si aprono a farfalla, con ilA "staccato" che funge da elemento aerodinamico. ...... non brilla certo per rigidezza e, non essendo rinforzata come quella delle versioni da, ... assicurandosi che non ci siano cricche o crepe , sono soprattutto il raccordo tra ilanteriore ...Per questo alcuni hanno dovuto rinunciare allaall'Assemblea regionale. E ora Anthony ... Il governatore, tra l'altro, è imputato in un filopne del processo ad Antonello: se si fosse ...

Montante, corsa contro il tempo per evitare prescrizione Il Tirreno

(Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - E' corsa contro il tempo nel 'Maxiprocesso di Caltanissetta' sul cosiddetto Sistema Montante che vede alla sbarra politici, imprenditori, forze dell'ord ...Caltanissetta, 8 mag. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Ricordo che nel 2012 l’allora capocentro della Dia di Palermo Giuseppe D’Agata venne a farci visita alla sezione operativa di Agr ...