Monica Sirianni | morta ex concorrente del Grande Fratello

(Di lunedì 8 maggio 2023) Èall’età di 37 anni mentre si trovava con gli amici in un bar a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, l’exdel12. La giovane è diventata nota al pubblico partecipando alnel 2011: aveva partecipato all’edizione 2011/2012 del reality show di Canale 5, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. L’edizione è stata vinta da Sabrina Mbarek e tra i partecipanti c’erano anche Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso e Ilenia Pastorelli. Dopo la partecipazione al reality aveva lasciato il mondo dello spettacolo e della televisione. All’interno della Casaha iniziato una storia d’amore con Fabrizio Conti, per il quale ha lasciato il suo fidanzato dell’epoca, Diego ...

Grande fratello in lutto per la morte di. La donna era in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, quando è stata stroncata da un malore venerdì 5 maggio. Lo riportano i quotidiani locali, parlando della morte ...Lutto al Grande Fratello., che aveva partecipato all'edizione 2011/2012 del reality, è morta a Soveria Mannelli, nel Catanzarese, mentre di trovava all'interno di un bar con degli amici. Secondo quanto riporta ...Chi era, la causa della morte dell'ex concorrente del Grande Fratello 12. Insegnante di inglese nativa di Sidney, è L'articolo Chi era, causa morte dell'ex concorrente del ...

Grande fratello, morta ex concorrente Monica Sirianni: aveva 37 anni Adnkronos

Secondo lutto per il Grande Fratello a quasi tredici anni dalla scomparsa di Pietro Taricone: è morta Monica Sirianni. Aveva solo 37 anni.L'insegnante di inglese aveva partecipato alla dodicesima edizione del Grande fratello nel 2011. È stata stroncata da un malore mentre era in un bar con alcuni amici ...