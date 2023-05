Monica Sirianni | come è morta l’ex concorrente del Grande Fratello? Tutti i dettagli

è morta a soli 37 anni . La scomparsa dell'ex concorrente del GF condotto da Alessia Marcuzzi si trovava in un bar di Soveria Mannelli con un gruppo di amici quando ha accusato un ...aveva solo 37 anni e in molti la ricordavano per la sua partecipazione al Grande Fratello 12 , quando il reality show era condotto da Alessia Marcuzzi . Al momento della tragedia, l'ex ...E' morta per un malore improvviso ,, ex concorrente del Grande Fratello a soli 37 anni. Insegnante di inglese, figlia di emigranti calabresi figlia di emigranti calabresi a Sidney, aveva partecipato come concorrente ...

Monica Sirianni, morta ex concorrente del Grande Fratello: malore fatale a 37 anni ilmessaggero.it

Monica Sirianni si trovava in un bar con alcuni amici, quando è stata colpita da un malore improvviso: l'ex gieffina aveva solo 37 anni ...È morta all’età di 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello, il reality show in onda su Canale 5 nel 2011. La giovane ha avuto un malore improvviso in un ...