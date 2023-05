Mondiali di Judo | Giuffrida conquista il bronzo | “Solo Dio sa cosa significa per me”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Doha – Arriva la prima medaglia mondiale di Odettein carriera. L’Azzurra, che ha collezionato due medaglie olimpiche e il titolo europeo neldella vita, è salita sul podio aiin corso a Doha. Ha vinto in finale con la kosovara Distria Krasniqi, battuta al ‘Golden Score’ grazie ad uno splendido waza-ari. Straordinario il percorso in gara della stella della Nazionale Italiana. Ody è salita sul tatami direttamente al secondo turno. Lo ha fatto con l’azera Aydan Valiyeva, prima di uscire vittoriosa e da un match difficile con la marocchina Soumiya Iraoui. Ai quarti di finale, ha incontrato l’ungherese Reka Pupp, che le ha bloccato la strada verso un possibile oro mondiale. ha messo a segno una grande rimonta poi laai ripescaggi e lo fatto con dell’israeliana Gefen Primo, garantendosi il ...

Aiin svolgimento in Qatar, Giuffrida conquista il bronzo nei 52 kg battendo la kosovara ... Una finale all'ultimo respiro fra due grandissime delmondiale: da una parte la kosovara già ...DOHA (QATAR) - Idi, organizzati dall'** InternationalFederation (IJF) **e in corso di svolgimento a Doha, sono sempre più tinti di azzurro. La "prima volta mondiale" di Odette Giuffrida Oggi c'è ...Odette Giuffrida ha conquistato il bronzo nella categoria dei 52 chilogrammi ai campionati del mondo di, in corso di svolgimento sui tatami dell'Al Attiyah Arena' di Doha in Qatar. L'azzurra, oltre a collezionare la prima medaglia iridata in carriera, raccoglie anche punti in vista della formazione ...

