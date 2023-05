Momento magico per Maria De Filippi | ecco sta accadendo davvero

Leggi su tvzap

(Di lunedì 8 maggio 2023) News tv. . Tra i volti più amati del piccolo schermo c’è sicuramente quello di Queen Mary, così la chiamano i suoi numerosi fan. Da anni la conduttrice non sbaglia un colpo per quanto rigurada la tv: i suoi programmi sono sempre molto seguiti, nonostante vadano in onda da decenni. Che dire? La moglie di Maurizio Costanzo continua ad avere una carriera brillante e molti si chiedono quali sia l’ingrediente segreto alla base del suo successo. Che dire? UnperDee i suoi numerosi programmi.Leggi anche: “Amici”, bufera sui social: grave accusa al talent e aDeLeggi anche: “Amici 22”, bella sorpresa per Aaron dopo l’eliminazione Leggi anche: “Amici 22”, Maddalena eliminata: polemiche sulla reazione del pubblico in studio Leggi ...