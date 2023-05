Mobilità a idrogeno protagonista all’Hydrogen Expo 2023

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) –alla seconda edizione di Hydrogen, l’innovativa fiera italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’, in programma dal 17 al 19 maggionegli spazi di Piacenza, organizzata da Mediapoint&Exhibitions. Il tema dell’ancora faticoso passaggio dal motore endotermico a quello asarà affrontato durante l’incontro organizzato da Tredlab.it ‘La transizione ecologica e la decarbonizzazione per i motori endotermici’ (Sala C, 17 maggio alle 14), relatore Antonio Di Maio, Ceo di Tre D Srl. Si rifletterà invece sui ritardi negli investimenti infrastrutturali dell’Italia rispetto agli altri Paesi dell’Unione durante il convegno organizzato da H2 South ...

protagonista alla seconda edizione di Hydrogen Expo, l'innovativa fiera italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell', in programma dal 17 ...Tante opportunità per confrontarsi sul futuro dell'automotive, tra innovazione digitale,elettrica e carburanti alternativi come l', nella prospettiva della sfida europea del 2035. Ma anche l'occasione per ammirare in quattro giorni le auto e le moto più iconiche delle ...... espansione dellaelettrica, produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e ... che possono spaziare dall'ai carburanti sintetici Polestar è convinta che, a causa del ...