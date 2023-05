Missili e droni kamikaze sull' Ucraina La Russia sferra l' attacco più violento

Nelle ultime settimane la Russia ha aumentato il numero dei suoi attacchi a lungo raggio, utilizzandokamikaze di fabbricazione iraniana ebalistici e da crociera lanciati sulle città, ...Secondo le informazioni fornite dai media ucraini, una prima ondata disuicidi 'Geran - 2' è ... Obiettivi nella città portuale di Odessa sono stati colpiti daa lungo raggio Kh - 22. A ......dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista c'è anche l'ancora misterioso episodio dei... sfileranno inucleari intercontinentali e carrabili e si vedranno anche le armi più moderne ...

Massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev e Odessa. Il comando ucraino: "Tutti distrutti" L'HuffPost

E anche quest'anno l'annuncio della vittoria in Ucraina è rimandato alla sfilata del prossimo anno. Anzi, la sfilata del 9 maggio a Mosca si annuncia meno sfavillante non solo ...Notte di attacchi russi che hanno colpito in particolare la capitale Kiev. Nella capitale, presa di mira da droni e missili, la contraerea è entrata in azione e i residenti si sono radunati nei rifugi ...