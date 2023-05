“Mio figlio e Maddalena” Amici | dopo l’eliminazione della ballerina la bomba della madre di Mattia Zenzola

Luccicano gli occhi del Cholo Simeone in tribuna al Maradona. In tre giorni Napoli gli è entrata nel cuore: 'Ero venuto sempre da avversario al San Paolo, ma mai avevo girato la città da turista e ...In un articolo su un sito nel febbraio del 2019 si sosteneva l'ipotesi che la strage avesse un fine economico: "Indagate sulla famiglia - aveva detto Marzouk -Youssef conosceva l'...Invece, rispetto alla mia esperienza, fare volontariato ha significato e significa dare quello che non ho potuto capire e offrire ae ad altri figli, ad altri giovani '. Un servizio ...

Paola Piras: «Così persi mio figlio Mirko, morto per salvarmi da un uomo violento» Corriere della Sera

«Non metterti sulle spalle responsabilità che non hai, io sono stata accusata più volte ma la colpa è di chi uccide» ...GENOVA - In casa Mihajlovic si festeggia la promozione del Genoa in Serie A. I trascorsi del grande Sinisa sono legati alla Sampdoria, ma da qualche anno una delle due figlie del compianto calciatore ...