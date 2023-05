Ministero degli Esteri | gli italiani lascino l’Ucraina Ci sono anche pugliesi fra cui Paolo Chiafele salumaio di Martina Franca

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 8 maggio 2023) Diffuso dall’unità di crisi del: UCRAINA: situazione di sicurezza. Si continuano a registrare sempre più pesanti attacchi missilistici a Kiev e in tutto il territorio ucraino. Si raccomanda la massima prudenza e di seguire aggiornamenti ed indicazioni delle autorità locali. Per emergenze, contattare l’Ambasciata d’Italia a Kiev al numero +38 050 3102111.Tutti i viaggi verso, a qualsiasi titolo,assolutamente sconsigliati. Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco. Ai connazionali che debbano recarsi in Ucraina per ragioni di lavoro, si ricorda che un eventuale viaggio in presenza di questo sconsiglio ...