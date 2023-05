Mining e elaborazione dati per migliorarne la consapevolezza e favorire la crescita economica nazionale

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Al di là di alcune manifestazioni superficiali, spesso, si tende a sottovalutare il reale apporto che i, e soprattutto quelli personali, potrebbero dare all’economia e alla società. Queste stringhe di informazioni, infatti, come mattoncini che costituiscono la società digitale contemporanea, rappresentano proprio il valore invisibile su cui questa è fondata, contribuendo poi ad alimentarne i meccanismi. Ebbene, a tal proposito, se non si tiene ben presente tale caratteristica si rischia – come effettivamente avviene in diversi casi – non solo di perdere una parte significativa delle informazioni contenute neima soprattutto di cedere inconsapevolmente porzioni sempre maggiori di sovranità digitale a tutto vantaggio di imprese private o di altri paesi. Pur conoscendone in linea di principio l’utilità, sia per motivi tecnici sia culturali, in ...